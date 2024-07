La Chine s'attaque aux contenus en ligne "dangereux" pour les enfants

La Chine a annoncé samedi le lancement d'une campagne en ligne contre des applications de partage de vidéos et des réseaux sociaux qui diffusent des contenus "dangereux" pour les enfants.

L'Administration du cyberespace chinoise a déclaré, dans un communiqué, le début d'un programme de deux mois baptisé "Clair et lumineux", censé "renforcer efficacement la protection des mineurs sur internet et créer un environnement numérique plus sain et plus sûr".