"La conclusion de l'une des plus longues enquêtes": 52 ans après sa disparition, une femme est retrouvée en Grande-Bretagne

C'est une fin heureuse que rapporte le média britannique The Guardian. Une femme, disparue depuis près de 52 ans, a été retrouvée saine et sauve, grâce à l'apparition d'une vieille photographie en noir et blanc. Ce cliché a permis de résoudre l'une des plus anciennes affaires de disparition en Grande-Bretagne. Un porte-parole de la police a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer la conclusion de l'une des plus longues enquêtes sur des personnes disparues menées par la police des West Midlands."

Disparue à 16 ans

Il s'agit de Sheila Fox, aujourd'hui âgée de 68 ans. Elle avait 16 ans au moment de sa disparition en 1972. À cette époque, elle vivait à Coventry, dans le West Midlands, avec ses parents. Elle aurait fugué suite à une relation amoureuse avec un homme.