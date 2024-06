La femme ayant inspiré la série à succès "Mon petit renne" porte plainte contre Netflix pour diffamation

Dans cette courte série phénomène de sept épisodes, sortie en avril sur Netflix, le comédien écossais Richard Gadd, qui joue son propre rôle, met en scène le harcèlement dont il a été victime pendant des années de la part d'une femme. Une "histoire vraie", est-il affirmé à l'écran.

"Cette affirmation (...) est le plus grand mensonge de l'histoire de la télévision", fustige la plainte déposée par Mme Harvey en Californie. Cette dernière estime avoir été diffamée et reproche à Netflix de lui avoir causé des dommages moraux.

"C'est un mensonge raconté par Netflix et par le créateur de la série, Richard Gadd, par avidité et soif de célébrité; c'est un mensonge destiné à attirer davantage de téléspectateurs, d'attention, gagner plus d'argent et détruire vicieusement la vie de la plaignante, Fiona Harvey", poursuit le document.