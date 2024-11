"La figure tutélaire côté démocrate": quel rôle essentiel a joué Barack Obama dans la campagne de Kamala Harris?

Nicolas Baygert. Docteur en sciences de l’information, professeur à Sciences Po Paris et à l’ULB était l'invité de Martin Buxant ce matin sur bel RTL. Il est revenu sur la fin de la campagne présidentielle américaine.

Dans cette campagne présidentielle américaine, on a noté l'ultra présence de Barack Obama, l'ancien président, aux côtés de Kamala Harris. .

"C'est vrai que c'est une campagne qui a été cadenassée, cadrée par les grandes figures du Parti démocrate et notamment par Barack Obama, également par son épouse, Michelle Obama", a expliqué Nicolas Baygert. Docteur en sciences de l’information et professeur à Sciences Po Paris et à l’ULB. Il était l'invité de Martin Buxant ce matin sur bel RTL.