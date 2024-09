A la foire de l'art de Johannesburg, l'intérêt croissant des acheteurs africains

"Il y a indubitablement plus d'Africains qui commencent à collectionner de l'art africain et c'est l'évolution la plus excitante que nous avons connue depuis l'ouverture de notre galerie en 2009", estime Valérie Kabov, directrice de la First Floor Gallery Harare, au Zimbabwe.

"Pour nous, le soutien des collectionneurs locaux est vraiment significatif, car ils se sentent représentés par l'art et les œuvres qu'ils aiment et choisissent sont également nettement différentes de celles que préfèrent des collectionneurs non zimbabwéens", souligne-t-elle.

Le marché mondial de l’art a subi un revers l’an dernier mais selon un rapport du cabinet d’analyse ArtTactic, basé à Londres, l’Afrique a mieux résisté aux turbulences que la plupart des autres pays.