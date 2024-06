La lutte contre les mutilations génitales contournée lors de vacances à l'étranger

"Les mutilations génitales féminines s'inscrivent dans un continuum de violences fondées sur le genre et n'ont pas leur place dans un univers respectueux des droits humains", a déclaré le Haut-Commissaire de l'Onu aux droits humains, Volker Türk. Il appelle donc les États à "veiller à adopter une approche globale concertée" pour s'attaquer aux causes et conséquence de cette pratique. Il enjoint notamment les pays à "harmoniser leurs cadres juridiques et politiques (...) s'ils veulent vraiment respecter leurs engagements de mettre fin à cette pratique préjudiciable partout dans le monde".

M. Türk appelle également les pays à renforcer la collecte de données, même s'il souligne que la nature clandestine de ces déplacements les rend difficiles à chiffrer. Les statistiques manquent particulièrement au Moyen-Orient et en Asie.

Selon le Fonds des Nations unies pour la population, plus de 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui ont subi des mutilations génitales.