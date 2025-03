"Je ne peux pas entendre des propos pareils": Magnette menace de partir lors d'un débat explosif face à Bouchez

Lors d’un débat à l’UCLouvain, une vive tension a opposé Bouchez et Magnette sur la guerre à Gaza.

Dans un auditoire de l'UCLouvain bondé, six figures politiques ont participé, mardi dernier, à un débat organisé par le "Kot Citoyen". Devant un public majoritairement étudiant, Georges-Louis Bouchez (MR), Paul Magnette (PS), Samuel Cogolati (Ecolo), Germain Mugemangango (PTB), Sophie Rohonyi (Défi) et Yvan Verougstraete (Les Engagés) ont confronté leurs visions, notamment sur les pensions, la santé et l’environnement. Mais c’est une question du public sur la guerre à Gaza qui a fait basculer la soirée, comme le raconte le magazine Wilfried dans un compte rendu de la soirée.

Lorsque Samuel Cogolati parle de "crime de génocide" imputable au gouvernement israélien, Georges-Louis Bouchez réagit : "Je ne connais aucun génocide dans l’histoire de l’humanité où il y a plus d’habitants à la fin qu’au début", argumente le libéral. Étonné, Paul Magnette lui demande de préciser sa pensée, Bouchez s'exécute : "Si vous prenez la population juive en 1940 […] elle n’est toujours pas revenue au même niveau. Ça, c’est un peuple qui a subi un génocide ! […] La population palestinienne […] a quadruplé".