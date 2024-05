La Maison Blanche juge que l'offensive israélienne à Rafah est "plus ciblée et limitée"

La Maison Blanche a jugé mercredi que l'opération militaire israélienne à Rafah dans le sud de la bande de Gaza était "plus ciblée et limitée" désormais, mais a dit rester attentive au sort des civils.

Le président américain Joe Biden a dit publiquement son opposition à une offensive terrestre de grande ampleur à Rafah où plus d'un million de civils sont piégés, et a menacé de cesser certaines livraisons d'armes à Israël si son avertissement n'était pas entendu.

"Ce que nous voyons jusqu'ici en matière d'opérations militaires israéliennes dans cette zone est plus ciblé et limité" a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, en indiquant n'avoir pas constaté d'"opérations militaires majeures au coeur de zones urbaines densément peuplées."

Jake Sullivan a estimé qu'il n'y avait "pas de formule mathématique" pour évaluer si les conditions posées par les Etats-Unis sur la protection des civils à Rafah étaient suivies.

"Nous allons regarder s'il y a de nombreuses morts et destructions à cause de cette opération, ou si c'est plus précis et proportionnel", a indiqué le conseiller de Joe Biden. "Nous verrons comment cela évolue."