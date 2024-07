La nord de la Chine en alerte avant de fortes pluies

Les services météorologiques du nord de la Chine sont en alerte et ont averti mercredi que de fortes précipitations pourraient provoquer des inondations et des glissements de terrain.

La Chine connaît un été marqué par des événements climatiques extrêmes. Des pluies diluviennes ont frappé l'est et le sud du pays et une grande partie du nord a déjà souffert de multiples vagues de chaleur.

Après plusieurs jours de températures caniculaires au-dessus de 35 degrés à Pékin, la municipalité a déclenché mercredi le deuxième plus haut niveau de son alerte prévention aux inondations.