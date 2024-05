La police de New York déloge les manifestants pro-palestiniens de l'université Columbia

La police de New York est intervenue manu militari mardi soir à l'université Columbia, épicentre de la mobilisation pro-palestinienne sur les campus américains, afin de déloger les manifestants qui se barricadaient dans un bâtiment depuis la nuit précédente. L'ensemble des manifestants ont été évacués du campus, affirment les médias américains.

À New York mardi soir (vers 03H30 heure belge mercredi), des dizaines, voire des centaines de policiers, sont entrés sur le campus. Des agents casqués, grimpant sur l'échelle d'un véhicule d'intervention, sont ensuite entrés via une fenêtre dans le bâtiment occupé, le Hamilton Hall. Des dizaines de personnes, certaines portant le keffieh, ont été interpellées et placées dans des bus de la police, a constaté l'AFP.

Dans une lettre à la police de New York, la présidente de l'université, Minouche Shafik, demande aux forces de l'ordre de "maintenir une présence sur le campus au moins jusqu'au 17 mai, afin de maintenir l'ordre et de s'assurer qu'aucun campement ne soit établi." La cérémonie de remise des diplômes est prévue le 15 mai.