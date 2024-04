La population du Japon tombe pour la première fois sous les 125 millions d'habitants

Au 1er octobre 2023, le Pays du soleil levant ne comptait plus que 124.352.000 d'habitants, dont 121.193.000 de nationalité japonaise, selon une enquête démographique publiée vendredi par le ministère de l'Intérieur et des Communications. Le nombre de nationaux a accusé une baisse de 837.000 individus l'an dernier, la plus importante depuis que des données comparables ont commencé à être collectées en 1950.

Un autre rapport, publié aussi vendredi en parallèle par l'Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale, trace un horizon solitaire pour les Japonais et Japonaises. D'ici 2033, un foyer nippon comptera en moyenne moins de deux personnes (1,99 précisément). L'organisme, qui dépend du ministère de la Santé, estime même que 44,3% des ménages ne seront plus composés que d'un seul individu en 2050, contre 38% en 2020.