La propagation du mpox en Afrique centrale s'accélère

Le virus du Mpox se répand rapidement en Afrique centrale, rapporte vendredi le Centre africain pour le Contrôle et la Prévention des maladies (CDC Afrique). Son directeur, Jean Kasey, affirme que 5.466 cas ont été recensés et 26 personnes sont décédées ces sept derniers jours.

Vingt-cinq d'entre elles sont décédées en République démocratique du Congo, l'épicentre de l'épidémie. Plus de 90% des contaminations sont recensées dans le pays. Le mpox se propage également au Burundi, en République centrafricaine, au Nigéria ou au Cameroun, entre autres. "La maladie se propage et nous devons l'arrêter rapidement, avant que d'autres pays ne soient touchés", a ajouté M. Kaseya.

Depuis le début de l'année, 24.851 cas ont été identifiés en Afrique. 643 personnes ont perdu la vie des suites de la maladie. D'après le directeur du CDC, le tempo s'accélère et le nombre de contaminations est actuellement plus élevé qu'à la mi-août. Les enfants de moins de 15 ans sont principalement touchés. Au Congo et au Burundi, cette catégorie représente plus de la moitié des infections.