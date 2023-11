La RDC ne va pas prolonger le mandat de la force régionale dans l'est, selon l'EAC

La République démocratique du Congo a décidé de ne pas renouveler le mandat de la force régionale déployée dans l'est troublé du pays, a indiqué samedi la Communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC).

Les pays d'Afrique de l'Est avaient envoyé des troupes dans l'est de la RDC en novembre 2022 après la résurgence de la rébellion du M23, ("Mouvement du 23 mars"), groupe armé majoritairement tutsi qui avait été vaincu en 2013.

Les dirigeants des pays de l'EAC ont demandé aux chefs des forces de défense de l'EAC et de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) de se réunir avant le 8 décembre "et de soumettre leurs recommandations sur la voie à suivre aux ministres de la Défense pour transmission au sommet pour examen".

L'avenir du déploiement des troupes régionales dans l'est de la RDC paraissait incertain après les critiques émises sur la force régionale par le président congolais Félix Tshisekedi mais l'EAC avait décidé en septembre de maintenir les troupes sur le terrain jusqu'au mois prochain.

De nombreux groupes armés et autres milices sévissent depuis des décennies dans l'est de la RDC, un héritage des guerres régionales qui ont éclaté dans les années 1990 et 2000.