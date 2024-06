La résistance à Nippon Steel illustre les craintes pour l'aciérie en Pennsylvanie

Des opposants, comme le syndicat United Steelworkers (USW), considèrent ce rapprochement comme la dernière menace en date d'un long combat pour maintenir cette activité après les fermetures d'usines des années 1970 et 1980.

Le projet de Nippon Steel de racheter United States Steel provoque le malaise à Pittsburgh, où l'industrie métallurgique dominait autrefois l'économie et reste toujours majeure dans l'esprit collectif.

"L'histoire est tellement présente ici et beaucoup de fierté va avec", explique Bernie Hall, quatrième génération de sa famille dans cette industrie. "Il n'y aurait pas de Pennsylvanie occidentale sans l'acier".

U.S. Steel a accepté en décembre de se vendre pour 14,9 milliards de dollars au sidérurgiste japonais.

Ce dernier a promis des investissements pour assurer la compétitivité des usines dans cet Etat de l'est des Etats-Unis ainsi que, dans le sud du pays, des infrastructures plus modernes et moins néfastes à l'environnement.