La sœur de Kim Jong-un met en garde la Corée du Sud contre un "terrible désastre"

À trois reprises au cours des dernières semaines, le Sud aurait envoyé des drones au Nord pour distribuer des brochures contre le régime de Pyongyang. Une information que n'a pas pu confirmer le ministre sud-coréen de la Défense, Kim Yong-hyun.

Les tensions sont vives dans la péninsule coréenne depuis un certain temps. L'état-major nord-coréen a annoncé la semaine dernière qu'il couperait toutes les liaisons routières et ferroviaires avec la Corée du Sud et qu'il renforcerait les zones situées du côté nord-coréen par des "structures de défense solides". L'armée sud-coréenne affirme, elle, que les Nord-Coréens ont déjà posé des dizaines de milliers de mines terrestres dans la zone frontalière au cours des derniers mois.