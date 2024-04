La sonde lunaire japonaise SLIM de nouveau endormie

La sonde japonaise SLIM, posée sur la Lune depuis janvier, a de nouveau été mise en sommeil dimanche, après avoir survécu à sa deuxième nuit lunaire, une période marquée par des températures glaciales et qui dure deux semaines terrestres.

L'agence spatiale japonaise (Jaxa) avait annoncé jeudi dernier le réveil de cet engin, qui avait alors pu transmettre de nouvelles images.

Même si sa durée de vie a largement dépassé les attentes - la Jaxa ne l'avait pas conçu pour résister à la terrible et longue nuit lunaire, où les températures chutent jusqu'à -130°C - SLIM commence à montrer de plus en plus de signes de fatigue.