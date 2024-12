La spéléologue italienne coincée depuis 4 jours dans une grotte a été sauvée

Six médecins et huit infirmiers appartenant à ce corps ont également aidé la jeune spéléologue qui, une fois arrivée à la surface, a été transportée par hélicoptère dans un hôpital de Bergame (nord), souffrant de plusieurs fractures.

Les secours ont mis du temps car la grotte comportait des passages étroits ne permettant pas le transport d'un brancard, de sorte qu'il a fallu utiliser des microcharges explosives pour élargir ces goulots d'étranglement avant de transporter la spéléologue.

"Nous lui avons montré les messages de ses amis" sur téléphone pour améliorer son moral, a raconté un des secouristes, cité par le quotidien Corriere della Sera.

La jeune spéléologue avait fait une chute dans la même grotte il y a environ un an et demi et s'était fracturée une jambe à l'époque. Et le même médecin, Leonardo Sattin, qui l'avait secouru lors de la première chute, s'est retrouvée à ses côtés cette fois-ci encore. "Docteur, nous nous connaissons", lui a-t-elle dit, selon son récit au même quotidien.

"Un grand merci aux secouristes et volontaires (...) qui ont ramené à la surface la spéléologue Ottavia Piana", a réagi le ministre des Affaires régionales Roberto Calderoli.