La tempête tropicale provoque des perturbations dans les transports au Japon

Les transports ferroviaires et aériens sont perturbés samedi au Japon par les suites du typhon Shanshan, rétrogradé vendredi en tempête tropicale, et qui a fait six morts, de source officielle.

Shanshan, l'un des plus puissants typhons des dernières décennies à frapper le Japon, s'est abattu sur l'île de Kyushu jeudi, avant d'être rétrogradé vendredi en tempête tropicale en remontant l'archipel. Il a fait au moins six morts et plus de 120 blessés, a indiqué l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes.

Malgré sa rétrogradation, avec une vitesse des vents ramenée de 252 km/h à 90 km/h, la situation reste compliquée.

Les compagnies aériennes ANA et Japan Airlines ont annulé une soixantaine de vols intérieurs samedi, affectant près de 7.200 passagers. Les trains à grande vitesse Shinkansen ont été suspendus dans la ville de Nagoya (centre).