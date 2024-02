La Thaïlande offre une couverture médicale pour les touristes en cas d'accident

La Thaïlande a lancé un programme d'aide financière à destination des visiteurs étrangers, en cas d'hospitalisation ou de décès, pour soutenir le tourisme qui n'a pas encore retrouvé son niveau pré-Covid, a indiqué jeudi la ministre du Tourisme et des Sports.

"Cette campagne a pour but de rassurer les touristes étrangers. La Thaïlande est un endroit sûr et on prend bien soin de tout le monde", a expliqué à l'AFP Sudawan Wangsuphakijkosol.

Le programme, qui a débuté le 1er janvier et s'étale jusqu'au 31 août, couvre les frais médicaux jusqu'à 500.000 bahts (13.000 euros), et les cas de décès à hauteur d'un million de bahts maximum.