La Turquie accuse Israël d'"étendre la guerre au Liban"

"Nous constatons qu'Israël commence à intensifier ses attaques contre le Liban, étape par étape", a déclaré le ministre lors d'une interview en direct à la chaîne de télévision publique TRT.

"L'escalade dans la région est inquiétante. Nous avons atteint le point où face à ces opérations de plus en plus provocantes, l'Iran, le Hezbollah et leurs éléments proches n'ont d'autre choix que de réagir" a-t-il mis en garde.