La veuve d'Alexeï Navalny exige l'ouverture d'une enquête pénale suite à sa mort: "Ils cachent ce qui s'est réellement passé"

"Voici le premier et l'unique document officiel qui révèle la cause et les circonstances de la mort d'Alexeï Navalny, je le tiens entre mes mains. Je vais maintenant vous dire ce qui y est écrit, et je le publierai même dans son intégralité sur le blog d'Alexeï. J'ai reçu ces trois pages la semaine dernière, soit six mois après la mort de mon mari. Il s'agit de la décision du Comité d'enquête du district autonome de Iamalo-Nénétsie", explique la veuve de l'opposant, avant de commencer la lecture du document.

"Il est écrit que l'ouverture d'une procédure pénale suite à la découverte du corps de Navalny A.A. est refusée. Quand j'ai reçu ces trois misérables papiers, je n'en croyais pas mes yeux. Dès le premier jour, nous exigeons qu'ils nous fournissent les documents de l'enquête. Les avocats demandent par l'intermédiaire des tribunaux les résultats des examens, les résultats de l'autopsie, les documents médicaux, les enregistrements vidéo de la cellule, de la cour d'exercice, du cabinet médical. Et tout ce qu'on nous a donné en six mois, c'est une demi-page d'explications", déplore-t-elle.