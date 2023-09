La ville tchèque de Zatec et son houblon Saaz au patrimoine mondial de l'Unesco

"C'est la première région productrice de houblon au monde à recevoir ce statut prestigieux", a indiqué le ministère tchèque de la Culture, qui avait soutenu cette candidature avec la municipalité de Zatec et l'Union tchèque des producteurs de houblon.

Sur sa page internet, l'Unesco a souligné que le paysage culturel de la ville et de Zatec, située à 85 kilomètres au nord-ouest de Prague et de sa région "a été façonné par des siècles de tradition vivante de la culture et du commerce de la variété de houblon la plus réputée au monde, utilisée à l'échelle planétaire dans la production de la bière".