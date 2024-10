A l'approche de l'élection américaine, les entreprises se préparent à une hausse des droits de douane

Partager:

Investissements mis en pause, réflexion sur une possible délocalisation, de nombreuses entreprises aux Etats-Unis se préparent, moins d'un mois avant l'élection présidentielle, à la possible hausse des droits de douane et s'attendent à entrer dans une zone de turbulence économique Car les droits de douane ne sont plus un gros mot à Washington: la vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate, fait partie d'un gouvernement qui a conservé ceux mis en place sur les produits chinois par l'ex-président, Donald Trump, et en a même ajouté, plus ciblés.

Quant au candidat républicain, il a d'ores et déjà annoncé au moins 10% de droits de douane sur l'ensemble des importations et même jusqu'à 60% sur celles venant de Chine. Mais pour les entrepreneurs, à l'image de Robert Actis, cela vient avant tout compliquer les choses. Depuis 2020, et la mise en place de droits de douane sur les importations d'acier et aluminium, ce dernier a de plus en plus de mal à trouver des fournisseurs de matière première, et les récentes mesures du président Joe Biden n'ont rien arrangé. "Je serais heureux d'acheter américain mais personne n'en fabrique" dit-il en référence au grillage pour le secteur de la construction qu'il doit importer.

S'il a pu bénéficier d'exemptions de droits de douane jusqu'ici, elles doivent être renouvelées annuellement, sans garanti, des coûts supplémentaires selon lui, qui ont progressivement poussé ses prix à la hausse. - Manque de main d'oeuvre - Et de nombreuses industries sont concernées: l'association américaine de l'habillement (AAFA) a ainsi estimé que les prix au détail ont progressé annuellement de 5 à 10% depuis 2020. "Dans un premier temps, nos membres ont réduit leurs marges" mais les difficultés du secteur ne le permettent plus, souligne le vice-président de l'AAFA, Nate Herman.