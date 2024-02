L'Argentine négocie le cadre d'un nouveau programme d'aide avec le FMI

L'Argentine est en négociation avec le Fonds monétaire international (FMI) afin d'instaurer le cadre d'un nouveau programme d'aide, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg, citant un haut fonctionnaire du gouvernement. Le pays est à la recherche de liquidités pour sortir du système de contrôle des capitaux, un mécanisme permettant à l'État de contrôler l'entrée et la sortie des flux économiques d'un pays.

Le FMI exhorte le gouvernement argentin à dévaluer sa monnaie plus rapidement et à maintenir des taux d'intérêt supérieurs au niveau de l'inflation, qui avoisine actuellement les 250%, a précisé le fonctionnaire. Ce dernier a souhaité garder l'anonymat en raison du caractère sensible des négociations.

Le gouvernement argentin, dirigé depuis décembre 2023 par le président Javier Milei, veut sortir du contrôle des capitaux et l'obtention de fonds supplémentaires du FMI est le moyen le plus rapide pour y arriver.