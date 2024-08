L'armée américaine annonce avoir tué 15 combattants de l'EI dans un raid en Irak

"Ce groupe de l'EI était doté de nombreuses armes, grenades et ceintures explosives. Il n'y a aucune indication qu'il y a eu des victimes civiles", ajoute le Centcom.

L'opération, menée jeudi matin mais rendue publique vendredi soir, "ciblait des responsables de l'EI afin de désorganiser et saper la capacité de l'EI à préparer, organiser et mener des attaques contre des civils en Irak ainsi qu'à l'encontre de citoyens américains, d'alliés et de partenaires dans la région et au-delà", précise le Commandement militaire américain.