L'Australie relève son niveau de menace terroriste

L'Australie a annoncé lundi relever son niveau de menace terroriste de "possible" à "probable", pointant une montée en puissance des "idéologies extrêmes", après une récente série d'attaques sanglantes.

"L'environnement sécuritaire de l'Australie se dégrade, il est plus volatil et plus imprévisible", a déclaré à la presse Mike Burgess, directeur de l'Australian Security Intelligence Organisation (Asio), le service de renseignement intérieur.

"De plus en plus d'Australiens sont radicalisés" et le pays est confronté à des "pics de polarisation politique", a-t-il souligné.