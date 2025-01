L'auteur présumé aurait agi seul et avait posé deux bombes artisanales dans le quartier: le FBI donne plus d'informations sur l'attaque à La Nouvelle-Orléans

Lors d'une conférence de presse, le FBI a donné plus d'informations sur l'attaque au véhicule-bélier à La Nouvelle-Orléans ce mercredi. On apprend que l'auteur affirmait avoir rejoint le groupe terroriste État islamique, qu'il aurait agi seul et qu'il avait également posé deux bombes artisanales dans le quartier.