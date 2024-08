Le comté d'Erié, en Pennsylvanie, baromètre de la présidentielle depuis 2008

Erié, le comté le plus au nord de la Pennsylvanie, s'est taillé une place de choix dans les élections présidentielles américaines, une majorité de ses électeurs ayant choisi les vainqueurs de la Maison Blanche depuis 2008.

Voici cinq choses à savoir sur ce comté:

- Une participation cruciale -

La pandémie de Covid-19 a suscité un intérêt accru pour l'élection présidentielle de 2020, Donald Trump augmentant son nombre de voix de 6.800 par rapport à l'élection de 2016 qu'il avait gagnée face à la démocrate Hillary Clinton.

Corin FAIFE, Sabrina BLANCHARD

Mais cela n'a pas suffi à battre Joe Biden, les démocrates ayant reçu 10.000 voix de plus qu'en 2016.

La participation va une nouvelle fois être cruciale pour l'élection du 5 novembre.

"Jusqu'à présent, le passage à la candidature de Harris n'a eu que des avantages pour les démocrates", explique à l'AFP Robert Speel, professeur de science politique à l'université de Penn State Behrend dans la ville d'Erié.

"L'humeur morose des démocrates à propos de la candidature de Biden, à cause de ses signes de vieillesse et les mauvais sondages ainsi qu'une résignation à une potentielle défaite face à Trump, ont rapidement changé pour un enthousiasme et un optimisme retrouvés".