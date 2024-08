Le dernier corps récupéré de l'épave du yacht est celui de Mike Lynch

Sur les six personnes portées disparues après le naufrage du "Bayesian", il ne reste désormais qu'une seule personne encore recherchée par les plongeurs, les cinq autres victimes ayant été récupérées entre mercredi et jeudi.

Le navire a sombré en quelques minutes après le passage d'une tornade lundi matin et 15 personnes, dont six passagers parmi lesquels une mère et sa fille d'un an, ont été sauvées, tandis qu'un membre de l'équipage a été retrouvé mort.

Les six personnes qui manquaient à l'appel mercredi matin, dont les corps de cinq ont désormais été récupérés, étaient Mike Lynch et sa fille Hannah, Jonathan Bloomer, le président du conseil d'administration de Morgan Stanley International, une branche de la banque américaine, et de l'assureur Hiscox, ainsi que son épouse, et Chris Morvillo, un avocat qui a défendu Mike Lynch dans son procès aux Etats-Unis, ainsi que son épouse.