Le Kenya compte sur le déploiement de 2.500 policiers en Haïti d'ici janvier

Le Kenya a commencé cet été le déploiement de ses premiers contingents, comptant désormais un peu moins de 400 policiers, auxquels s'ajoutent une vingtaine d'hommes venus de Jamaïque et du Belize.

Clarens SIFFROY

"Le Kenya et d'autres pays des Caraïbes et d'Afrique sont prêts à se déployer mais sont entravés par un manque d'équipement, de logistique et de fonds", a déploré le président kényan à la tribune de l'ONU.

"Je dois souligner malgré tout que le Kenya déploiera les contingents supplémentaires pour atteindre 2.500 policiers d'ici janvier de l'année prochaine", a-t-il ajouté.