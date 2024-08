Le "lancer d'oeufs", le jeu de cartes qui passionne la Chine mais agace le pouvoir

Le jeu oppose deux équipes de deux joueurs qui doivent se débarrasser le plus vite possible de leurs cartes, grâce à des combinaisons appelées "bombes".

Selon les médias locaux, plus de 140 millions de personnes le pratiquent régulièrement, en particulier les hommes d'affaires et les fonctionnaires et autres personnes considérées comme influentes.

C'est une "bombe empoisonnée" pour leur travail, s'insurge la presse officielle qui multiplie les attaques à l'encontre du jeu ces derniers mois.

"Le guandan permet des interactions sociales", se défend Tang Songyuan, qui a ouvert en octobre dernier un club à Hangzhou, une métropole près de Shanghai où le géant du e-commerce Alibaba a son siège.

"Quand on joue, on le fait en buvant du thé et en discutant", souligne cet homme jovial de 60 ans, casquette sur la tête et vêtu d'un t-shirt blanc.