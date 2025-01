"Le monde doit savoir ce qu'il se passe": l'Ukraine affirme interroger deux soldats nord-coréens faits prisonniers

L'Ukraine a affirmé samedi avoir capturé deux soldats présentés comme nord-coréens et les avoir interrogés en détention, une première depuis que Kiev et ses alliés occidentaux accusent Pyongyang d'avoir envoyé des troupes combattre en Russie.

Fin décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré que des soldats nord-coréens grièvement blessés étaient morts après avoir été faits prisonniers dans la région russe de Koursk. Cette fois, deux soldats capturés dans la même région ont pu être acheminés à Kiev et soumis à un interrogatoire, toujours selon M. Zelensky.



"Ce sont deux soldats qui, bien que blessés, ont survécu et ont été acheminés à Kiev où ils parlent avec des enquêteurs du SBU", les services de sécurité ukrainiens, a déclaré M. Zelensky sur Telegram. "Ce n'était pas une tâche aisée : généralement, les Russes et les autres soldats nord-coréens achèvent leurs blessés et font tout pour effacer les preuves de la participation d'un autre Etat, la Corée du Nord, à la guerre contre l'Ukraine", a-t-il poursuivi.

Selon Kiev, 12.000 soldats nord-coréens se trouvent dans la région russe de Koursk, dont l'armée ukrainienne occupe plusieurs centaines de kilomètres carrés depuis août.