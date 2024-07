Le nord des Philippines sous l'eau au passage du typhon Gaemi

Des pluies de moussons ininterrompues apportées par le typhon Gaemi s'abattent mercredi sur le nord des Philippines et sa capitale Manille, l'eau inondant les rues et provoquant des glissements de terrain meurtriers dans les régions montagneuses.

"On nous avait dit hier soir que la pluie ne nous toucherait pas, puis d'un coup la pluie s'est abattue et nous avons été assez surpris. Il y a des opérations de recherche et de secours en ce moment", a-t-elle ajouté.

Sillonnant des rues transformées en rivières par les pluies diluviennes, les secouristes aident des habitants des premiers étages, les plus exposés, à évacuer.

Les agences publiques ont été fermées et l'école suspendue dans la capitale, où plus de 70 vols domestiques et internationaux ont été annulés en raison de la météo.