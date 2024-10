Le nouveau Premier ministre japonais met en garde contre un monde de plus en plus "divisé"

Le monde devient de plus en plus "divisé" et "l'Ukraine d'aujourd'hui pourrait préfigurer l'Asie orientale de demain", a déclaré vendredi le nouveau Premier ministre japonais Shigeru Ishiba lors de son premier discours de politique générale, qualifiant également le faible taux de natalité d'"urgence silencieuse".

"Si l'on prend aussi en compte la situation au Moyen-Orient, la communauté internationale devient de plus en plus divisée et prompte à la confrontation", a-t-il ajouté.

Les relations entre le Japon et la Chine se sont détériorées ces dernières années, à mesure que Pékin affirmait sa présence militaire autour des territoires contestés de la région et que Tokyo renforçait ses liens de sécurité avec les États-Unis et ses alliés.

M. Ishiba soutient la création d'une alliance militaire régionale sur le modèle de l'Otan et a déclaré mardi que la sécurité du Japon n'avait "jamais été autant menacée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale".