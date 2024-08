Le "plus beau pays du monde" vient d'être élu, la France cinquième

En mai dernier, le site Rough Guides, qui propose des voyages sur mesure, a réalisé une liste des plus beaux pays au monde . La Nouvelle-Zélande se hisse à la première place, détrônant ainsi l'Italie qui était numéro 1 l'année dernière. Avec ses "paysages époustouflants", ses "grands espaces" et le "contraste entre les montagnes et les plages", la nation des Kiwis semble être une destination de rêve.

C'est une île qui se situe loin, très loin. Il faudra parcourir plus de 18.000 kilomètres depuis la France pour y arriver. Pourtant, malgré cette (très) longue distance, il s'agit de l'un des plus beaux pays au monde.

Pour créer ce classement, le site s'est basé sur l'opinion de ses experts et sur les notes des voyageurs et des lecteurs. "Les paysages époustouflants sont le lieu d'aventures en plein air palpitantes et de randonnées alternatives impressionnantes", explique ainsi l’équipe.

Le pays, connu pour posséder plus de moutons que d’habitants, permet à ses visiteurs de profiter de magnifiques plages qui bordent l'océan Pacifique. Une destination de nature, mais également de culture puisque la Nouvelle-Zélande propose également une plongée dans les us et coutumes de la culture maorie.

La France dans le top 5

L’Italie se positionne à la deuxième place du classement, suivie du Canada et de la Suisse. La France, se classe au cinquième rang. "Le patrimoine culturel et l'amour des gens (...). La France, le plus grand pays de l'Union européenne, est aussi l'un des plus variés. [...] Regardez les sommets enneigés des Alpes françaises, la luxuriance des Pyrénées en été, les champs de lavande de la Provence, les châteaux de pierre dorée, les belles plages et la gastronomie sublime", détaille l’équipe de Rough Guides.