Le plus grand accord de libération de prisonniers depuis la fin de la Guerre froide: 26 ressortissants échangés entre la Russie et l'Occident

La Russie et les Occidentaux ont échangé jeudi en Turquie 26 de leurs ressortissants, dont le journaliste américain "Evan Gershkovich", dans le plus grand accord de libération de prisonniers depuis la fin de la Guerre froide.

Les services de renseignement turcs ont "mené à Ankara l'opération d'échange de prisonniers la plus importante de ces derniers temps", s'est vantée la présidence turque, précisant qu'elle concernait "26 personnes provenant des prisons de sept pays différents (Etats-Unis, Allemagne, Pologne, Slovénie, Norvège, Russie et Bélarus)".

Les Russes, dont l'agent présumé du FSB "Vadim Krassikov" qui était en prison en Allemagne pour l'assassinat d'un séparatiste tchétchène, ont été accueillis jeudi soir à Moscou à la sortie de l'avion par le président Vladimir Poutine.

Ses services de sécurité (FSB) ont confirmé le retour de "huit citoyens russes" et "deux enfants mineurs".

Selon le Kremlin, M. Poutine a en échange gracié 13 personnes condamnées en Russie et libérées dans le cadre de l'accord.

Concessions allemandes

A la Maison Blanche, entouré des familles des Américains libérés, le président Joe Biden a ainsi salué les "décisions courageuses et audacieuses" d'alliés européens pour rendre possible cet échange "historique", louant les "concessions importantes" faites par l'Allemagne et la coordination de la Turquie.

De fait, en accueillant jeudi soir à Cologne d'anciens prisonniers libérés de Russie et du Bélarus, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu'ils avaient "craint pour leur vie".