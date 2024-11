Le plus grand corail du monde découvert dans le Pacifique: voici les images impressionnantes

Depuis la surface de l'eau, ce corail apparaît comme une simple ombre massive dans l'océan turquoise. Mais en explorant les profondeurs, les chercheurs ont révélé une structure impressionnante qui, bien que relativement sobre, présente une beauté unique : un vaste bloc majoritairement brun, parsemé de touches de rouge, de rose et de bleu.

Contrairement à l'image traditionnelle de coraux aux couleurs vives, cette formation évoque plutôt un imposant rocher que les courants marins auraient sculpté au fil des siècles.



Ce corail abrite environ un milliard de polypes interconnectés, formant ainsi une structure vivante complexe qui a survécu à des siècles d'évolution. Estimé à environ 300 ans, il a vu défiler des événements historiques majeurs, tels que la révolution industrielle, les deux guerres mondiales, l'émergence d'internet, et même la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, il fait face à un nouvel ennemi, insidieux et de plus en plus préoccupant : le changement climatique.



Ce qui rend ce corail particulièrement remarquable, c'est sa capacité à résister là où la plupart des récifs coralliens échouent. Actuellement, environ trois quarts des coraux dans le monde sont victimes de blanchiment, un processus provoqué par le réchauffement des eaux et l'acidification des océans, qui finit par tuer les polypes.