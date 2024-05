Le président-élu du Panama s'engage à renvoyer les migrants passant par la jungle Darien

Le 16 avril, il avait promis de "fermer" aux migrants la jungle du Darien, qui s'étend sur 575.000 hectares et 266 kilomètres de long à la frontière entre le Panama et la Colombie.

Plus de 520.000 personnes, en majorité des Vénézuéliens, ont traversé cette région inhospitalière en 2023. Et plus de 110.000 au premier trimestre 2024, selon des statistiques officielles.

"Que ceux de là-bas (en Amérique du Sud) et ceux qui désirent venir le sachent, quiconque arrivera ici sera renvoyé dans son pays d'origine", a lancé M. Mulino, un avocat de 64 ans qui doit prendre ses fonctions à la tête de l'Etat le 1er juillet.

"Notre Darien n'est pas une voie de transit, non monsieur, c'est notre frontière", a ajouté le président-élu de droite.