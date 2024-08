Le prix du gaz en Europe à son plus haut niveau de l'année

Le prix du gaz naturel en Europe a atteint mercredi son plus haut niveau en 2024. Celui-ci a grimpé de 5,7% sur le marché à terme néerlandais, à Amsterdam, pour culminer à 38,78 euros par mégawattheure (MWh).

Le prix du gaz augmente depuis la fin du mois de juillet, mais cette hausse s'est accélérée ces derniers jours. Une autre raison de ce bond est la crainte des investisseurs d'une guerre au Moyen-Orient, notamment à la suite du conflit entre l'Iran et Israël, et de ses effets possibles sur l'approvisionnement en gaz de la région.

Les tarifs du gaz avaient atteint un niveau record de plus de 300 euros par MWh à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en février 2022. Ces prix ont cependant baissé depuis lors et sont restés ces derniers mois relativement stables, entre 30 et 40 euros.