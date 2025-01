Le retour de Donald Trump fait-il peur aux Belges? Notre sondage a livré ses verdicts sur la question

L'étude est réalisée sur un échantillon de 1.011 personnes, représentatives de la population belge francophone, âgées de 18 ans et plus. À la question, "Craignez-vous que la situation géopolitique ait des répercussions sur votre entreprise ou votre activité professionnelle?" 33% sont fortement inquiets, 32% s'attendent à des perturbations possibles mais maîtrisées et 35% ont leurs apaisements.

L'élection de Donald Trump va-t-elle changer nos habitudes, par exemple pour les voyages vers les Etats-Unis ? 30% des sondés renoncent à se rendre au pays de l'oncle Sam suite à l'arrivée du nouveau Président. À l'inverse, au contraire, cela donne envie à 9% des Belges interrogés et cela n'a aucune influence pour 43%. Les autres, sont sans avis.