L'EMA donne son feu vert à une vaccination des jeunes

L'agence européenne du médicament (EMA) a approuvé jeudi la vaccination des jeunes avec le vaccin contre le Mpox de l'entreprise pharmaceutique danoise Bavarian Nordic. Après une autorisation de la Commission européenne, le vaccin Imvanex pourra également être administré aux enfants entre 12 et 17 ans. Cette évaluation a également un impact global, étant donné que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) l'utilise comme base pour le déploiement mondial. L'épidémie actuelle touche beaucoup d'enfants.

L'EMA a décidé de mener ce déploiement sur la base des résultats intermédiaires d'une étude qui compare l'efficacité du vaccin chez les adolescents et les adultes. Cette étude a montré que la réponse immunitaire et les effets secondaires étaient similaires.

Le Mpox est une maladie virale qui peut se transmettre de l'animal à l'homme et qui se propage par contact physique rapproché. Le virus provoque de la fièvre, des douleurs musculaires et des éruptions cutanées. Étant donné que la maladie a été identifiée chez des singes de laboratoire danois pour la première fois en 1958, elle s'intitulait jusqu'à récemment "variole du singe". Le virus circule dans la nature dans certaines régions, notamment en Afrique et les rongeurs y sont les principaux porteurs.