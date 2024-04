Les boycotts pro-palestiniens pèsent sur les résultats de McDonald's

Les dirigeants de McDonald's avaient prévenu d'une probable diminution de la croissance en raison d'un boycott mené depuis longtemps en raison des tensions au Moyen-Orient. Les activistes pro-palestiniens accusent McDonald's, parmi d'autres multinationales comme Starbucks, de soutenir Israël dans sa guerre contre le mouvement palestinien Hamas. La branche israélienne de McDonald's aurait par exemple offert des repas gratuits à des militaires israéliens. Depuis lors, le groupe américain a annoncé début avril le rachat de la franchise israélienne accordée voici plus de 30 ans à Alonyal Limited.

Malgré ces chiffres de croissance en deçà des attentes, la chaîne de restauration rapide s'est engagée à poursuivre son expansion d'ici à la fin de l'année, notamment en ouvrant davantage de restaurants et en misant notamment sur la numérisation. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 6,17 milliards de dollars (contre 5,9 milliards en 2023) et les bénéfices à plus de 1,9 milliard de dollars (contre 1,8 milliard un an plus tôt).