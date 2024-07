Les clés de la Maison-Blanche: les procès de Donald Trump ont-ils une influence sur sa candidature ?

Serge Jaumain, professeur d'histoire à l'ULB et grand spécialiste des USA, se prononce sur cette question. "Non, pas du tout. On peut être candidat à la présidence, on peut même devenir président des États-Unis en étant poursuivi, condamné ou même en étant en prison. On a toujours ce célèbre exemple en 1920 d'un socialiste qui s'est opposé à la Première Guerre mondiale et qui était condamné. Il a tout de même fait la campagne de 1920 à partir du pénitencier d'Atlanta et a récolté un peu plus de 3 % des voix. Finalement, il n'a pas été élu, mais il aurait pu. Donc rien ne s'oppose à ce que Donald Trump continue sa campagne".

Il explique également que l'une des interrogations est de savoir si cette affaire aura un réel impact sur le candidat. "C'est difficile à dire parce que pendant longtemps, tout le monde a pensé que l'impact serait considérable, dans le sens où on se rappelle des primaires et de la lutte entre Nikki Haley et Donald Trump, et un certain nombre d'électeurs de Nikki Haley laissaient entendre qu'ils ne voteraient jamais pour Trump, surtout s'il était condamné. Or là, les sondages qui viennent de sortir montrent qu'en réalité il y a un petit déplacement, c'est vrai, de voix, mais dans les deux sens. (...) Et donc finalement, je ne dirais pas que ça s'équilibre, mais l'impact est limité. Par contre, il faut toujours avoir en tête que l'élection va se jouer dans six États, ce qu'on appelle les 'swing states', où il faut quelques milliers de voix pour que l'État bascule d'un côté ou de l'autre, donc là, l'impact pourrait tout de même être important au final".

Au-delà de cette affaire, ce qui surprend surtout, c'est que Donald Trump survit à presque toutes les épreuves. Il a cette capacité à toujours se maintenir, comme le précise Serge Jaumain.