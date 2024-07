Les démocrates au défi de se relancer après le retrait de Biden

Le président américain a beau avoir apporté son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris dès l'annonce de son retrait de la course à la Maison Blanche, les choses paraissent loin d'être aussi simples.

C'est sans précédent dans l'histoire récente des Etats-Unis: en jetant l'éponge dimanche, Joe Biden pourrait permettre aux démocrates de se relancer dans la course à la Maison Blanche à quatre mois de l'élection de novembre, mais ils font face à de nombreux défis.

D'autres voix influentes au sein du parti, dont l'ancien président Bill Clinton et l'ancienne candidate à la Maison Blanche Hillary Clinton, ainsi que la sénatrice de gauche Elizabeth Warren ont, à l'inverse, apporté leur soutien à la vice-présidente américaine.

"Nous allons naviguer en terrain inconnu dans les jours à venir", a confié l'ancien président Barack Obama, sans non plus soutenir Kamala Harris.

- "Se ressaisir" -

La bataille pour qui affrontera le républicain Donald Trump le 5 novembre prochain est ainsi lancée.

"Je suis stupéfaite. Et heureuse - parce que la décision a enfin été prise, et que le Parti démocrate peut maintenant se ressaisir et trouver une solution", commentait à chaud un enseignant de 59 ans, Barb Katz, interrogé par l'AFP à Grand Rapids, dans le Michigan (nord), alors que le parti se démène depuis des semaines avec les retombées d'un débat catastrophique du président américain le 27 juin face à Donald Trump.