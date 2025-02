Les Etats-Unis imposeront des "droits de douane réciproques" à ses rivaux... mais aussi à ses alliés

Ces nouveaux droits de douane viendront s’ajouter aux taxes de 25% sur l’acier et l’aluminium, qui concernent désormais tous les pays exportant vers les États-Unis, y compris des partenaires historiques comme le Canada et le Mexique.

Peter Navarro, conseiller au commerce et à l’industrie de Donald Trump, justifie cette politique en mettant en avant le déficit commercial américain, qu’il juge alarmant : "L'Amérique accuse un déficit commercial néfaste de plus de mille milliards de dollars parce que les principales nations exportatrices du monde attaquent nos marchés avec des droits de douane punitifs et des barrières non tarifaires encore plus punitives."

J’utilise les droits de douane comme un outil à part entière

Cette politique protectionniste pourrait porter un coup sévère à certaines économies émergentes, comme le Brésil ou la Thaïlande, qui maintiennent des barrières douanières élevées pour protéger leur marché intérieur. L’Inde, par exemple, applique actuellement un droit de douane de 25% sur les voitures américaines, ce qui signifie que Washington pourrait imposer une taxe équivalente sur les véhicules indiens.

Donald Trump assume pleinement cette escalade commerciale, qu’il considère comme un levier stratégique. "J’utilise les droits de douane comme un outil à part entière pour rendre notre pays à nouveau riche", a-t-il affirmé.

Des conséquences sur les prix et l’inflation

Si Trump assure que cette politique profitera à terme aux États-Unis, il reconnaît que les prix "pourraient augmenter à court terme" pour les consommateurs américains. En effet, les taxes douanières sont en général répercutées sur les prix des produits importés, ce qui pourrait aggraver l’inflation.

L’inflation reste une préoccupation majeure aux États-Unis : après un pic à +9,5% en 2022, la hausse des prix a ralenti, mais l’indice CPI publié mercredi montre un regain d’inflation à +3% sur un an en janvier, avant même l’entrée en vigueur de ces nouveaux droits de douane.