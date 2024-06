Les Etats-Unis interdisent le logiciel antivirus russe Kaspersky

Karspersky "a démontré à de nombreuses reprises son indépendance de tout gouvernement" et les Etats-Unis ont "ignoré ces preuves", assène le groupe, qui précise que ses services d'informations sur le monde de la cybersécurité ne sont pas touchés par cette mesure.

L'entreprise, l'une des grandes références mondiales dans le milieu de la sécurité informatique, envisage également de contester la décision en justice.

La multinationale Kaspersky a des bureaux dans 31 pays, et des clients dans plus de 200 pays et territoires, détaille le département du Commerce. Le groupe fournit des antivirus et autres produits et services liés à la cybersécurité à plus 400 millions d'utilisateurs et 270.000 entreprises dans le monde, est-il encore indiqué.