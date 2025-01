"Les femmes sont faites pour cuisiner, nettoyer et faire des enfants": les tradwifes ou "épouses traditionnelles" prônent la soumission

En Californie, terre progressiste s'il en est, Gretchen Adler incarne à la perfection ce mouvement controversé. A 38 ans, cette mère de famille surdiplômée a choisi de troquer une carrière prometteuse contre un tablier de cuisine. Dès l'aube, on la retrouve aux fourneaux, apprêtée comme pour un dîner mondain, préparant des petits plats maison pour sa famille. Son credo ? "Le féminisme détruit l'union familiale, je veux ramener la féminité au premier plan". Un discours qui séduit pas moins de 20 millions d'Américains sur les réseaux sociaux.

Elles sont nombreuses sur les réseaux sociaux à relayer cette pensée ultra-conservatrice. "Les femmes sont faites pour cuisiner, nettoyer et faire des enfants", "la femme s'occupe des enfants et prépare de bons repas", "le féminisme est le plus gros mensonge qu'on ait jamais fait croire aux femmes", sont autant de réflexions et de pensées relayées par ces voix populaires.

Les "Moms for America", véritable armée de 600.000 mères au foyer, en ont fait leur cheval de bataille. Elles sillonnent le pays pour faire entendre leur voix résolument conservatrice et anti-avortement.