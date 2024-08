Les Houthis ont rendu un bureau de l'ONU saisi à Sanaa

L'ONU a d'autre part une nouvelle fois réclamé lundi la libération de 13 membres du personnel de l'ONU et de dizaines d'employés d'ONG et d'ambassade, détenus par les Houthis depuis plus de deux mois.

Le secrétaire général Antonio Guterres est "très inquiet concernant leur bien-être", a souligné Stéphane Dujarric, réclamant leur "libération immédiate et sans condition".

"L'ONU et ses partenaires ne devraient jamais être pris pour cible, arrêtés ou détenus lorsqu'ils s'acquittent de leur mandat", a-t-il ajouté.