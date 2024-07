Les proches de Joe Biden l'incitent à poursuivre sa candidature

Le clan Biden s'est retrouvé ce week-end à Camp David, résidence secondaire du président, et ses proches lui ont fait part de leur "soutien inconditionnel" dans la course à la Maison blanche, rapporte CNN, sur la base de déclarations de deux conseillers du parti. Citant l'entourage du président, le New York Times a également indiqué que sa famille ne souhaitait pas qu'il renonce à un second mandat.

La candidature de Joe Biden fait l'objet de doutes, depuis sa prestation calamiteuse lors du débat face à Donald Trump, jeudi soir, entre mots avalés, phrases inachevées et expression hagarde, une contre-performance qui a ébranlé ses partisans et fait réagir les médias. Des membres du Parti démocrate ont aussi questionné la capacité de Biden à assumer un nouveau mandat.