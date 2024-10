"Les seules ordures que je vois, ce sont ses partisans": Joe Biden critiqué pour avoir insulté les électeurs de Donald Trump

Les républicains n'ont pas perdu une minute pour attaquer le président démocrate, qui s'est retiré de la course à la Maison Blanche dans l'été pour laisser place à sa vice-présidente Kamala Harris.

"Les seules ordures que je vois flottant autour d'ici, ce sont ses partisans", a déclaré le président américain lors d'un appel vidéo pour la campagne électorale. Il critiquait les propos, dénoncés comme racistes, d'un humoriste, qui s'exprimait lors d'un meeting de Donald Trump à New York, comparant Porto Rico à une "île flottante d'ordures".

Joe Biden est sous le feu des critiques de Donald Trump et des républicains mardi pour avoir vraisemblablement qualifié les soutiens de l'ancien président "d'ordures".

Joe Biden a plus tard écrit sur X, l'ex-Twitter, que dans ses propos, "ordure" désignait la "rhétorique haineuse" de l'intervenant au meeting de Donald Trump, et non les soutiens de l'ex-président.

"Joe Biden et Kamala Harris détestent l'Amérique et ne méritent pas quatre ans de plus" à la Maison Blanche, a déclaré dans un communiqué Karoline Leavitt, porte-parole du candidat républicain. "Kamala doit répondre de cette attaque honteuse visant des dizaines de millions d'Américains." "C'est terrible de dire quelque chose comme ça", a déclaré Donald Trump lors d'un meeting de campagne à Allentown, en Pennsylvanie, son colistier J.D. Vance qualifiant les propos de Joe Biden de "répugnants".

Interviewé sur Fox News mardi soir, Donald Trump a pris ses distances avec les propos de l'humoriste, affirmant ne pas savoir qui il est et déclarant qu'il n'aurait pas dû être sur scène.